كارمن سليمان بإطلالة جريئة.. كيف نسقتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

06:25 م 14/12/2025
    كارمن سليمان بإطلالة جريئة.. كيف نسقتها؟
تألقت كارمن سليمان، بإطلالة راقية ولامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة براقة، وارتدت فستاناً طويلاً ضيقاً باللون الأحمر الغامق (البرجندي) مطرزاً بالكامل بالترتر اللامع، وبقصة عنق مفتوحة على شكل V تبرز منطقة الصدر والكتفين.

وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من قلادة قصيرة وأقراط وسوار في معصمها، ونسقت شعرها البني بتموجات خفيفة منسدلة على كتفيها.

ووفق مجلات الموضة "Adobe" و "Megan's Lifestyle"، فإن مكياج العيون السموكي هو أسلوب كلاسيكي عالم التجميل والموضة، يتميز بدمج الألوان الداكنة، مثل الأسود أو البني أو الرمادي، لإضفاء عمق وجاذبية، ويرمز مكياج السموكي إلى الثقة بالنفس والجرأة.

كارمن سليمان بإطلالة جريئة كارمن سليمان موضة

