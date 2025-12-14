ظهرت الفنانة عبير صبري، بإطلالة أنيقة وناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت عبير بلوك أنيق ودافئ باللون البني، وارتدت جاكيت من الجلد البني الأنيق ونسقته مع فستان بنفس اللون.

ونسقت معه حقيبة يد زرقاء بسلسلة ذهبية طويلة وحذاء طويل "جيلد" أو ميتاليك بلون ذهبي.

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا،واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الأكتاف.

كما ارتدت نظارة شمسية وإكسسوارات ذهبية لإكمال المظهر الأنيق.

دلالات اللون البني والجواكت الجلد في عالم الموضة:

ووفق مواقع الموضة "Smart.DHgate"، " Verywell Mind"، يرمز اللون البني إلى الاستقرار، والدفء، ويضفي إحساساً بالأصالة والطبيعة، والجواكت الجيلد، رمزاً للتمرد والحرية.