الأبيض يليق بها.. 7 صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي

ظهرت الفنانة منى زكي، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت منى مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، تميز بأنه بياقة عالية ومزود بـ"كاب" ينسدل من الخلف بشكل انسيابي.

الفستان من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، وتنسيق الاستايلست اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل أوليفيا يعقوب.

بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة صالون فادي رشواني للتجميل.

ونسقت مع الفستان كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعدة خواتم.