داليا مصطفى بفستان جذاب- إليك تفاصيل اللوك

كتب : أسماء مرسي

10:14 م 13/12/2025
    داليا مصطفى (2)

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة داليا مصطفى، بإطلالة ناعمة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت داليا مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم، ما أضفى عليها لمسة من الجاذبية.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء منار مجدي، وتنسيق الاستايلست لميس خليل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود من تنفيذ خبيرة التجميل مارينا موريس.

بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصفف كيرو شاكر.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة وعدة خواتم.

داليا مصطفى إطلالة داليا مصطفى إنستجرام داليا مصطفى

