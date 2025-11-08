إعلان

أناقة وجاذبية.. ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة

كتب : أسماء مرسي

02:21 م 08/11/2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ملكة جمال مصر لعام 2025، سما كامل، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت سما مرتدية بدلة مكونة من قطعتين متعددة الألوان، ومزينة بنقوشات مميزة، مع بنطلون واسع التصميم أضفى لمسة من الرقي على إطلالتها.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأزرق.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

ودائما ما تخطف ملكة جمال مصر أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

