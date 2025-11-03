"جاذبية اللون الوردي".. دينا فؤاد بـ بدلة أنيقة في أحدث ظهور



ظهرت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت دينا بدلة جذابة باللون الوردي، ونسقت أسفلها قميص باللون البيج مصنوع من الحرير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجذابة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

ووفقا لـ "فوج"، يعد اللون الوردي من الألوان المتعددة الاستخدام، ويمكن ارتدائه في مختلف المناسبات سواء النهارية أو المسائية.