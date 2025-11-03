إعلان

"جاذبية اللون الوردي".. دينا فؤاد بـ بدلة أنيقة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

03:46 م 03/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة دينا فؤاد (1)
  • عرض 3 صورة
    الفنانة دينا فؤاد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة دينا فؤاد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت دينا بدلة جذابة باللون الوردي، ونسقت أسفلها قميص باللون البيج مصنوع من الحرير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجذابة التي ظهرت بها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.

ووفقا لـ "فوج"، يعد اللون الوردي من الألوان المتعددة الاستخدام، ويمكن ارتدائه في مختلف المناسبات سواء النهارية أو المسائية.

الفنانة دينا فؤاد بدلة أنيقة أحدث ظهور جاذبية اللون البينك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير