بعد تتويجها.. ملكة جمال الكون أفريقيا تتنازل عن لقبها لهذا السبب

كتبت- أسماء مرسي:

في مفاجأة للجميع، أعلنت ملكة جمال الكون أفريقيا لعام 2025، أوليفيا مانويلا ياسي، تنازلها عن اللقب، بعد أيام من مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 في بانكوك.

بيان الاستقالة وأسباب القرار

نشرت أوليفيا بيانا عبر حساباتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، أوضحت فيه أن التمسك بالقيم الأساسية أهم من الاحتفاظ باللقب، رغم الإنجازات التي حققتها خلال المسابقة.

وأضافت أن الاستقالة من التاج كانت الحل الأمثل للحفاظ على مبادئها والالتزام بالقيم التي تمسكت بها منذ بداياتها في عالم الجمال.

وقالت: "بكل امتنان واحترام، أُعلن استقالتي من لقب ملكة جمال الكون أفريقيا وأوقيانوسيا، ومن أي ارتباط مستقبلي بلجنة ملكة جمال الكون، لكي أتمكن من تحقيق إمكاناتي كاملة، أحتاج إلى البقاء متمسكة بقيمي ومبادئي".

الجدل حول النتائج

جاء قرار الاستقالة بعد جدل كبير حول نتائج المسابقة، حيث انتشرت تقارير تتحدث عن انحياز لصالح الفائزة المكسيكية فاطيما بوش.

رسالة أوليفيا للفتيات الصغيرات

بدلا من التمسك باللقب، اختارت أوليفيا مهمة أكبر تتمثل في أن تكون قدوة للفتيات الصغيرات وبطلة للمجتمعات ذات الأصول الأفريقية.

وأضافت: "أمنيتي الكبرى أن أكون قدوة للجيل الجديد، أشجع الفتيات على تجاوز حدودهن والدخول بثقة إلى أماكن لا يعتقدن أنهن ينتمين إليها، مع التمسك بهويتهن بفخر".

اختتمت أوليفيا بيانها بتقديم التهاني لملكة جمال الكون الجديدة، متمنية الشفاء العاجل لملكة جمال الكون جامايكا، معبرة عن امتنانها للدعم والتجارب التي ساعدتها في مسيرتها.

وقالت: "سأواصل رحلتي بطريقة مختلفة، بنفس العزيمة على النجاح والإلهام، مع الاستمرار في الدفاع عن القيم والسعي معا نحو التميز".