"فستان جريء".. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالتها

ظهرت المطربة ميريام فارس بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يمنح ارتداء الفستان الأسود المرأة إطلالة جذابة وإشراقة للبشرة تناسب مختلف المناسبات، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت المطربة ميريام فارس

وأطلت ميريام بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" تميز بقصة انسيابية واسعة أبرزت قوامها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات ألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.