إعلان

"فستان جريء".. ميريام فارس تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : شيماء مرسي

11:52 ص 24/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ميريام فارس (2)
  • عرض 5 صورة
    ميريام فارس (4)
  • عرض 5 صورة
    ميريام فارس (1)
  • عرض 5 صورة
    ميريام فارس (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة ميريام فارس بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يمنح ارتداء الفستان الأسود المرأة إطلالة جذابة وإشراقة للبشرة تناسب مختلف المناسبات، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت المطربة ميريام فارس

وأطلت ميريام بفستان طويل باللون الأسود اللامع بقصة "الكب" تميز بقصة انسيابية واسعة أبرزت قوامها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات ألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

ميريام فارس اطلالة ميريام فارس فستان ميريام فارس

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية