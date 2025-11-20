تألقت الفنانة سامية الطرابلسي التونسية، بفستان سهرة ساحر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

الفستان، وصفه البعض بأنه "ساحر" و"مميز"، مصنوع من التول المطرز الراقي بلون البيج والفضي، ويتميز بقصة ذيل السمكة "ميرميد" التي تبرز تناسق قوامها.

تعليق خبير الموضة محمد كمال:



شارك خبير الموضة محمد كمال، المعروف باسم "فاشونيست أبو كمال"، رأيه في الإطلالة عبر حسابه على فيسبوك، حيث أثنى على التنفيذ المثالي للفستان قائلا:



"معرفش مين بس طلة كتنفيذ مثالية، وتول مطرز راقي وماشي مع لون بشرتها"



وواصل: "ميرماد لايق على جسمها جدا"



وتابع: "قصة الصدر مع الكتف تم تنفيذها بإتقان مذهل"



واختتم: "تقيمها 8 نجوم".