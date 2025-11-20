إعلان

"ستايل مثالي".. خبير موضة يشيد بإطلالة سامية الطرابلسي في القاهرة السينمائي

كتب : نرمين ضيف الله

04:05 م 20/11/2025

الفنانة سامية الطرابلسي

تألقت الفنانة سامية الطرابلسي التونسية، بفستان سهرة ساحر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

الفستان، وصفه البعض بأنه "ساحر" و"مميز"، مصنوع من التول المطرز الراقي بلون البيج والفضي، ويتميز بقصة ذيل السمكة "ميرميد" التي تبرز تناسق قوامها.

تعليق خبير الموضة محمد كمال:


شارك خبير الموضة محمد كمال، المعروف باسم "فاشونيست أبو كمال"، رأيه في الإطلالة عبر حسابه على فيسبوك، حيث أثنى على التنفيذ المثالي للفستان قائلا:


"معرفش مين بس طلة كتنفيذ مثالية، وتول مطرز راقي وماشي مع لون بشرتها"


وواصل: "ميرماد لايق على جسمها جدا"


وتابع: "قصة الصدر مع الكتف تم تنفيذها بإتقان مذهل"


واختتم: "تقيمها 8 نجوم".

الفنانة سامية الطرابلسي التونسية من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال46

ستايل مثالي خبير موضة إطلالة سامية الطرابلسي مهرجان القاهرة السينمائي

