"سحر اللون الموف".. روجينا بـ لوك جريء في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة روجينا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روجينا بفستان جريء ومكشوف باللون الموف بقصة "الكب" تميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر ومزينا بالتطريزات باللون الفضي، من تصميم مصمم الأزياء "سامح مهران".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود أبرز جمالها، بواسطة الميكب أرتيست "سفانا يوسف".

واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من خاتم وحلق وانسيال.