إعلان

درة ساحرة وعبير صبري جريئة.. 20 صورة للنجمات بفساتين ميرميد في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

06:20 م 13/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    درة
  • عرض 20 صورة
    درة
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 20 صورة
    عبير صبري
  • عرض 20 صورة
    عبير صبري (2)
  • عرض 20 صورة
    هاجر الشرنوبي 2_1
  • عرض 20 صورة
    هاجر الشرنوبي 4_3
  • عرض 20 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 20 صورة
    لبلبة في افتتاح القاهرة السينمائي (2)
  • عرض 20 صورة
    لبلبة في افتتاح القاهرة السينمائي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، خطفت النجمات الأنظار بإطلالتهن، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة "الميرميد".


وفي هذا التقرير نستعرض لكم النجمات التي تألقن بفساتين بقصة الميرميد في افتتاح القاهرة.


درة
أطلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الكم الواحد ونسقت معه قفازات بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نرمين الفقي
ظهرت الفنانة نرمين الفقي بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مزينا بتطريزات بالكامل وشفاف من الأسفل.

نجلاء بدر
تألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل وجريء "كت" باللون الأزرق، تميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

عبير صبري
أطلت الفنانة عبير صبري بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومزينا بتطريزات باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

لبلبة
تألقت الفنانة لبلبة بفستان طويل بنقشة "فرعونية" ومزين بتطريزات لامعة بالكامل أضفت عليه لمسة من الجاذبية، واعتمدت مكياجا فرعونيا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها، وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه.

بسمة
تألقت الفنانة بسمة طويل باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية وبفتحة ساق جريئة.

هاجر الشرنوبي
تألقت الفنانة هاجر الشرنوبي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الفضي.

نجمات بفساتين ميرميد في مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي درة نرمين الفقي عبير صبري هاجر الشرنوبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
قلق في إثيوبيا من تحركات مصر في جيبوتي وإريتريا.. وخبير مصري يعلق
تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم
الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية