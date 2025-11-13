

في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، خطفت النجمات الأنظار بإطلالتهن، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة "الميرميد".



وفي هذا التقرير نستعرض لكم النجمات التي تألقن بفساتين بقصة الميرميد في افتتاح القاهرة.



درة

أطلت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأبيض بصيحة الكم الواحد ونسقت معه قفازات بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مزينا بتطريزات بالكامل وشفاف من الأسفل.

نجلاء بدر

تألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل وجريء "كت" باللون الأزرق، تميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

عبير صبري

أطلت الفنانة عبير صبري بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومزينا بتطريزات باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان طويل بنقشة "فرعونية" ومزين بتطريزات لامعة بالكامل أضفت عليه لمسة من الجاذبية، واعتمدت مكياجا فرعونيا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها، وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وأسورة، وكوليه.

بسمة

تألقت الفنانة بسمة طويل باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية وبفتحة ساق جريئة.

هاجر الشرنوبي

تألقت الفنانة هاجر الشرنوبي بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون الفضي.