فستان جريء.. بسمة بإطلالة ملفتة في افتتاح مهرجان القاهرة

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

ظهرت الفنانة بسمة بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



وأطلت بسمة مرتدية فستان طويل ميتالك لامع، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة.



واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.



وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.