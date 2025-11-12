إعلان

بفستان غريب.. جومانا مراد تخطف الأنظار في افتتاح القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

07:32 م 12/11/2025
تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة جومانا مراد على السجادة الحمراء بإطلالة غريبة خلال حضورهما افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت جومانا فستان منفوش من الأسفل على طريقة فساتين "الأميرات" باللون الأحمر من الأعلى وباللون الأسود من الأسفل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت جومانا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

