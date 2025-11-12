سهير جودة بفستان لامع وأنيق في افتتاح القاهرة السينمائي

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

أطلت الإعلامية سهير جودة بإطلالة لافتة وأنيقة على السجادة الحمراء، وجاء ذلك خلال حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.



وارتدت فستانًا طويلًا باللون الأخضر اللامع، يتميز بقماش مزخرف بتطريز لامع متقاطع، ما أضفى عليه طابعًا فاخرًا وجريئًا.



الجزء العلوي من الفستان مزدان بأكمام منتفخة من الساتان اللامع باللون نفسه، تضيف لمسة درامية أنيقة إلى الإطلالة.

وأكملت سهير جودة إطلالتها بحقيبة صغيرة باللون الأخضر المتناسق مع الفستان، ومجوهرات فضية لامعة أضافت لمسة من البريق.

واختارت تسريحة شعر منسدل ومكياج ناعم ركّز على العيون والشفاه بلون دافئ.

الإطلالة تجمع بين الفخامة والجرأة، وتعكس ذوقًا راقيًا وحضورًا لافتًا على السجادة الحمراء في افتتاح فعاليات القاهرة السينمائي الذي يقام بدار الأوبرا حتى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة كوكبة من نجوم الفن.