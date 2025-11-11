إعلان

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة يسرا

كتب : شيماء مرسي

02:46 م 11/11/2025
تألقت الفنانة يسرا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت يسرا ببدلة أنيقة باللون الأسود مكونة من بليزر وبنطلون ونسقت أسفله تي شيرت باللون الأبيض، من تصميم "ysl @ego_eg".

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها، بواسطة الميكب أرتيست "دينا ديميتري".

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة التي ظهرت بها، بواسطة الميكب أرتيست "رامي باتريك".

وزينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

