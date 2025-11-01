خطفت العديد من النجمات الأنظار خلال مشاركتهن في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تألقن بفساتين مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

واعتمدت الفنانات مكياجا قويا ركز على إبراز العيون، مع تسريحات شعر منسدلة على الكتفين.

كما زُينت الإطلالات بمجوهرات فرعونية فخمة، مكونة من تيجان كبيرة مرصعة بفصوص ذهبية وزرقاء وأساور أنيقة.

وعلقت مصممة الأزياء ومفتشة الآثار المصرية رضوى سامي على هذه الإطلالات، موضحة أن اختيار النجمات لـ الزي الفرعوني جاء متوافقا مع طابع الحفل التراثي وافتتاح أكبر صرح حضاري أثري في العالم.

في تصريح لـ"مصراوي"، قالت مصممة الأزياء إن الفساتين الفرعونية جاءت متوافقة الطابع رغم اختلاف تفاصيلها، وكانت مناسبة تماما لعظمة الحدث، مستوحاة من زي الملكات في الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت "رضوى" أن الإطلالات مزخرفة ومطرزة بمزيج اللونين "الأوف وايت والذهبي"، مع تصميمات متنوعة تشمل الكاب والأكمام الطويلة والأحزمة عند منطقة الخصر.

وأوضحت أن اختيار المجوهرات كانت موفقة ومميزة، حيث يحاكي بشكل دقيق أسلوب القطع التي ترتديها الملكات في مصر القديمة عبر العصور.