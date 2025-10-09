إعلان

هبة مجدي بإطلالة ساحرة.. وهذا سر اختيار اللوك الخريفي

كتب : نرمين ضيف الله

06:23 م 09/10/2025
شاركت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

الفنانة هبة مجدي ظهرت بإطلالة أنيقة ومُفعمة بالأنوثة تعكس مزيجًا من الرقي والبساطة الصيفية العصرية.

ارتدت فستان أحمر ضيق (بورجوندي/نبيتي) بقماش مضلع وأكمام قصيرة، قَصة بسيطة لكنها تبرز جمال الجسم وتُعطي انطباعًا بالثقة.

اللون الأحمر القوي يرمز للأنوثة والجرأة.

ونسقت معه جاكت جينس أزرق طويل مما أضاف لمسه من الرقي.

وتركت شعرها منسدل على الكتفين بتسريحة ناعمة.

واختارت مكياج ناعم وطبيعي جدًا يتناسب مع الأجواء والإطلالة.

سر اختيار اللوك وفق صيحات الموضة:

الرقي والأناقة.

البساطة والأناقة في اختيار الألوان.

الجرأة والحيوية.

ألوان الخريف الجميلة تعطي حيوية.

هبة مجدي إنستجرام هبة مجدي إطلالة هبة مجدي

