بفستان جريء.. زينة تتألق في أحدث ظهور لها بهذه الإطلالة

كتب : أسماء العمدة

08:40 م 05/10/2025
الفنانة زينة خطفت الأنظار بإطلالة ناعمة وأنيقة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، حيث اختارت فستانًا أبيض ضيّق التصميم أبرز رشاقتها وأنوثتها، وجاء الفستان بقماش ناعم وقصة بسيطة زادت من أنوثتها.

ونسّقت زينة مع الفستان حقيبة صغيرة باللون الوردي الفاتح من دار أزياء فاخرة، مع حذاء مفتوح بنفس الدرجة منح الإطلالة تناغمًا راقيًا وهادئًا.

وأكملت اللوك بنظارة شمسية عصرية وشعر منسدل بتموجات خفيفة زادت من لمستها الأنثوية.

