هنا الزاهد بإطلالة ساحرة.. لماذا اختارت اللون الأبيض؟

كتبت- أسماء مرسي

03:27 م 04/10/2025
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت هنا مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأبيض مصنوعا من خامة الدانتيل.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

وفقا لموقع "kingdomofwhite"، ارتداء فستان باللون الأبيض يمنح المرأة مظهرا أنيقا، كما أنه من الألوان التي تضيف إشراقة للوجه وتبرز ملامح الجمال الطبيعي.

بالإضافة إلى يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت الفنانة هنا الزاهد.

