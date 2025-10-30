إعلان

في الأهرامات.. مي عمر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

كتب : نرمين ضيف الله

07:14 م 30/10/2025

مي عمر

شاركت مي عمر محبيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وأطلت مي عمر بإطلالة كاجوال أنيقة من قلب الأهرامات، حيث ارتدت بنطلون جينز أزرق كلاسيكي مع توب أسود بسيط يضفي لمسة من الرقي والبساطة.

أكملت اللوك بـ جاكت ذو لون أخضر متعدد الألوان ليضيف حيوية وجرأة على الإطلالة.

ومع الإطلالة نسقت نظارة شمسية وكوتشي أبيض لمزيد من الراحة والأناقة الرياضية.

سر اختيار اللوك وفق صحف عالمية مثل "Vogue"

الجمع بين الأسود والجينز يعطي توازنًا بين الأناقة والراحة اليومية.

التيشيرت الأخضر الملون كان لمسة جمالية لإضفاء الحيوية وربط الألوان بالبيئة التاريخية المحيطة بالأهرامات والحضارة.

الكوتشي الأبيض يحافظ على سهولة الحركة.

مي عمر (5)

مي عمر الأهرامات إنستجرام مي عمر

