نادين الراسي تتألق باللون الأسود في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نادين الراسي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "instyle"، يتميز اللون الأسود بأنه يناسب مختلف ألوان البشرة، كما أنه يضفي لمسة أنيقة عند تنسيقه مع الإكسسوارات.

وارتدت نادين توب بصيحة الكروب توب باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها بنطلون جلد بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم.