هيدي كرم بإطلالة جريئة عبر إنستجرام.. سر اختيارها اللون

كتب : نرمين ضيف الله

03:49 م 26/10/2025
كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة هيدي كرم محبيها ومتابعيها عبر انستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

وارتدت هيدي كرم فستانًا أسود مكون من ميني جيب وتوب أسود مليء بالورود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا يناسب الإطلالة.

سر اختيار اللوك وفق صحف عالمية مثل فوج ؟

الجرأة والتغير.

يدل على التجدد.

اللون الأسود يدل على الفخامة.

انستجرام إطلالة جريئة هيدي كرم

