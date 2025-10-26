العمر مجرد رقم.. نجمات فوق سن الـ50 بإطلالات ساحرة في ختام الجونة

بينهن هنادي مهنا.. نجمات تألقن بإطلالات "سندريلا" في ختام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، خطفت النجمات فوق سن الـ50 الأنظار بإطلالات أنيقة ومميزة، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

إلهام شاهين

اختارت الفنانة إلهام شاهين فستانا طويلا أسود شفاف من الأسفل، ضيق على الجسم، ونسقت معه مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة.

وأكملت إطلالتها بقفزات باللون نفسه ومجوهرات تتكون من عقد وخاتم وحلق.

يسرا

تألقت الفنانة يسرا بفستان طويل باللون الوردي بقصة "الأوف شولدر" ومنفوش من الأسفل، مزين بتطريزات لامعة، مع تسريحة شعر منسدلة.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات أنيقة من عقد وحلق لإكمال الإطلالة.

سلوى محمد علي

ظهرت الفنانة سلوى محمد علي بفستان أبيض طويل بقصة انسيابية على الجسم، مع شعر منسدل على الجانبين، ومكياج بدرجات الألوان الترابية، كما نسقت الإطلالة حقيبة فضية لامعة.

ليلى علوي

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستانا أبيض طويلا، مزين بأكمام مطرزة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة، وأضافت لمسة من البساطة والفخامة بمجوهرات تتكون من عقد وخاتم وحلق أنيق.