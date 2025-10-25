بأكثر من مليون جنيه.. نيلي كريم بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة

خَطفت الفنانة نيلي كريم الأنظار على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بإطلالة ساحرة تجمع بين الفخامة والرقي، من توقيع دار الأزياء العالمية Tony Ward.



جاء الفستان من أحدث مجموعات الهوت كوتور، بتصميم أنيق يبرز أنوثة نيلي بأسلوب راقٍ وفخم. تميز الفستان بلونه الأسود الممزوج بتطريزات يدوية باللون النبيذي البراق، ومشغول بالكامل بأحجار السواروفسكي الفاخرة التي أضفت عليه بريقًا لافتًا تحت أضواء المهرجان.



واعتمد التصميم على قصة الـMermaid التي تبرز قوامها المثالي، مع كورسيه مطرز بتفاصيل دقيقة وأكتاف مكشوفة زادت من جاذبية الإطلالة. ونسّقت نيلي كريم مع الفستان عباءة فخمة بنفس اللون الأسود بتفاصيل منفوخة عند الأكمام، ما أضاف لمسة درامية مبهرة على اللوك النهائي.



فاختارت تسريحة ذيل الحصان الأنيقة ومجوهرات ماسية فاخرة أضفت بريقًا إضافيًا على الإطلالة.



ويبلغ سعر هذا الفستان الفاخر 25,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 1,187,760 جنيهًا مصريًا.