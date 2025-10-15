بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال الكاميرون 2025

ظهرت هذا العام مجموعة من النجمات بإطلالات لافتة اعتمدن فيها صيحة "الجيب القصير"، وهي واحدة من الصيحات الجريئة التي تجذب الأنظار.



وفيما يلي أبرز الإطلالات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي:



هدى المفتي



ظهرت الفنانة هدى المفتي بإطلالة جريئة، حيث ارتدت تيشيرت أبيض مع جاكيت جلد أسود، ونسقت معهما شورت بنقشة التايغر، في إطلالة من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة Dolce & Gabbana.



واختارت مكياجا ناعما بدرجات النيود من نفس العلامة، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين. وأكملت اللوك بحذاء طويل أسود، وكلاتش بني أنيق.



ريا أبي راشد



كما ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب أبيض مع جيب قصيرة وجاكيت أسود، من توقيع العلامة الإيطالية Elisabetta Franchi.



اعتمدت مكياجا قويا بأحمر شفاه باللون الأحمر، مع إبراز رسمة العيون، بتوقيع خبير التجميل ماورو دي هيرنان.

وأكملت الإطلالة بحذاء وكلاتش باللون الأسود من Dior.



جومانا مراد



لفتت الفنانة جومانا مراد الأنظار بإطلالة أنيقة وعصرية، ارتدت فيها تيشيرت أبيض مع جيب قصيرة باللون الأزرق، وظهرت بمكياج ترابي هادئ بألوان النيود.



واختارت تسريحة شعر منسدلة، ونسّقت مع الإطلالة قبعة وحذاء باللون البيج.



مي عمر



جاءت إطلالة الفنانة مي عمر ناعمة، إذ ارتدت "كروب توب" مكون من توب وجيب قصير باللون الأبيض.

اعتمدت مكياجا هادئا وتسريحة شعر منسدلة، ونسقت مع إطلالتها حقيبة صغيرة باللون الوردي الفاتح، مع نظارة شمسية.



بوسي



أما الفنانة بوسي فاختارت إطلالة تجمع بين الجرأة والكاجوال، حيث ارتدت جاكيت جلد أسود، نسقته مع توب بيج وجيب قصيرة باللون الأسود.



ظهرت بمكياج ترابي، وشعر منسدل، مع تنسيق حقيبة وحذاء طويل باللون البني، ونظارة شمسية.