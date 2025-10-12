"كالفراشات".. شاهد أحدث ظهور لأنغام.. وهذا سر اختيار اللوك

لبلبة تتصدر المشهد.. أحدث إطلالات نجمات الفن ضمن إعلان المكرمين في مهرجان

ظهرت النجمة أنغام بإطلالة راقية وجذابة تعكس الأناقة والفخامة، وذلك من خلال مشاركتها محبيها وجمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وارتدت أنغام فستانًا أسود أنيق بلا أكمام، يتميّز بتطريزات على شكل فراشات ملوّنة (ذهبية وبنفسجية)، مما أضاف لمسة حالمة وناعمة للّوك. الفراشات المطرّزة تعكس الأنوثة والتحرر، كما أنها تلفت الانتباه دون مبالغة.

واختارت مكياجًا قويًا يُركّز على العيون، بظلّ دخاني (سموكي) يبرز ملامحها بجرأة، مع لمسة لامعة على الجفن والأسفل.

الشفاه جاءت بلون نيود وردي لامع، يوازن قوة العيون ويمنح اللوك لمسة ناعمة.

واختارت الشعر مبلّل ومصفف للخلف (Wet Look)، وهي صيحة جريئة توحي بالقوة والثقة، كما أنها تناسب الأجواء المسائية أو جلسات التصوير الراقية.

واختارت مجوهرات بسيطة وأنيقة أقراط ماسية وسوار وخاتم، مما يكمّل الإطلالة دون أن يطغى عليها.

سر اختيار اللوك وفق صيحات الموضة

الفراشات ترمز في الموضة إلى التحول، والجمال، والحرية، وربما أرادت أنغام إيصال رسالة عن مرحلة جديدة في حياتها أو تأكيدًا على التجدّد والتألّق.

الأسود مع الفراشات اللامعة يعطي إحساسًا بـ التوازن بين القوة والنعومة، وهو ما يعكس شخصية أنغام الفنية.

اللوك ككل يوحي بأنها أرادت الظهور بصورة جريئة، واثقة، لكن ناعمة في الوقت نفسه.