16 صورة لمتسابقات ملكة جمال الكون.. جمالهم ساحر

كتب : أسماء مرسي

08:00 م 12/10/2025
في نسختها الـ74، تُقام مسابقة ملكة جمال الكون 2025 في مدينة باك كريت التايلاندية يوم 21 نوفمبر المقبل، بمشاركة متسابقات من 130 دولة، وسط جمهور عالمي يُقدر بنحو 500 مليون مشاهد.

وتشهد النسخة الحالية تمثيلا قويا لدول الشرق الأوسط، أبرزها الإمارات وفلسطين والعراق ولبنان.

وإليكم أبرز المشاركات من دول الشرق الأوسط اللاتي تم الإعلان عنهن حتى الآن، وفقا لموقع "thenationalnews".

مريم محمد.. أول مشاركة إماراتية

تدخل مريم محمد البالغة من العمر 26 عاما التاريخ كأول إماراتية تمثل بلادها في المسابقة العالمية.

مريم حاصلة على بكاليورس اقتصاد، وتعيش في دبي وتدرس تصميم الأزياء، بلإضافة إلى تعشق رياضة الصقور وركوب الجمال.

نادين أيوب.. فلسطين تشارك لأول مرة

بعد فوزها بلقب ملكة جمال فلسطين 2022، تشارك نادين أيوب البالغة من العمر 27 عاما في المسابقة كأول فلسطينية على منصة ملكة جمال الكون.

حنين القريشي.. ملكة جمال الكون العراق

بعد غياب، يعود العراق للمشاركة عبر حنين القريشي، شابة أمريكية من أصل عراقي، هاجرت إلى الولايات المتحدة عندما كانت في الـ12 من عمرها، وتعيش حاليا في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

توّجت في يونيو بلقب ملكة جمال العراق 2025، وهي سيدة أعمال، وتهتم بالدفاع عن حقوق الأطفال اللاجئين.

كما أنها لديها خبرة سابقة في مسابقات الجمال، حيث فازت بلقب ملكة جمال جراند نيفادا عام 2024.

سارة بو جودة.. ملكة جمال الكون لبنان

تم اختيار سارة بو جودة، وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2024، لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون 2025.

سارة، البالغة من العمر 20 عاما، تدرس في الجامعة الأميركية في بيروت، وتعمل أيضا في مجال عرض الأزياء.

سحر بينياز.. ملكة جمال الكون إيران

تشارك سحر بينياز، الكندية من أصل فارسي والبالغة من العمر 40 عاما، في مسابقة ملكة جمال الكون لبلاد فارس 2025، بعد غياب طويل بسبب إصابة سابقة منعتها من المنافسة الدولية.

مسابقة ملكة جمال الكون 2025 متسابقات ملكة جمال الكون مريم محمد نادين أيوب

إعلان

