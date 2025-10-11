أسيل عمران بفستان جذاب.. ما دلالة ارتدائها الأبيض؟



ظهرت الفنانة أسيل عمران بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أسيل مرتدية فستان طويل باللون الأبيض بقصة واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون البيج.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأبيض يتميز بسهولة تنسيقه مع معظم الألوان الأخرى والإكسسوارات، كما إلى النقاء والسلام، ويرتبط بالهدوء والراحة النفسية، ما يضفي على من يرتديه شعور بالجاذبية والثقة بالنفس.