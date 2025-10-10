مها نصار تتألق بفستان أسود قصير في أحدث جلسة تصوير.. سر اختيار اللوك

شاركت الفنانة مها نصار جمهورها على حسابها الرسمي في إنستجرام صورا جديدة من جلسة تصوير حديثة، تألقت خلالها بإطلالة أنيقة جذبت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

اختارت مها في هذه الإطلالة فستانا أسود قصيرا يتميز بتصميم عصري بسيط، أظهر قوامها بشكل أنيق ومميز، ما أضفى عليها لمسة من الجرأة والرقي في آن واحد.

كما لفتت الأنظار تسريحة شعرها الجذابة التي أضافت بعدا من الحيوية والأنوثة إلى مظهرها العام.

سر اختيارها هذه الإطلالة الجذابة

وجاء اختيار اللون الأسود ليعكس رغبتها في الجمع بين الكلاسيكية والجرأة، حيث يعتبر الأسود رمز الأناقة الدائمة والقدرة على إبراز التفاصيل بشكل ملفت، إلى جانب كونه خيارا مثاليا للمناسبات التي تتطلب مظهرا مميزا وأنيقا.

وحظيت صور مها بتفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تجمع بين البساطة والأناقة، مؤكدين أنها تعرف كيف تبرز جمالها بأسلوب عصري جذاب.