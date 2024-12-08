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يسرا اللوزي بإطلالة ساحرة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

10:41 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    اطلالة يسرا اللوزي في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 4 صورة
    يسرا اللوزي بإطلالة ساحرة
  • عرض 4 صورة
    يسرا اللوزي بمكياج بدرجات الألوان الترابية
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة يسرا اللوزي في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة مبهجة.

ارتدت يسرا فستانا طويلا باللون البيبي بلو، بقصة الأون شولدر.

كما اعتمدت مكياج بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

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