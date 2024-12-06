إلهام شاهين تخطف الأنظار في ثاني أيام البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة أنيقة.

أطلت إلهام بفستان طويل باللون الأسود بقصة واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وكوليه.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.