بإطلالة لامعة.. نبيلة عبيد تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بفستان من الريش.. نور الغندور تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة نبيلة عبيد خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة ساحرة.

وتألقت نبيلة عبيد بفستان طويل باللون الأسود اللامع، ونسقت معه كوليه، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.