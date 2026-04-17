إعلان

"استغل يُتمها".. ضبط شاب متهم بهتك عرض طفلة في الدقهلية

كتب : رامي محمود

09:50 م 17/04/2026

مديرية أمن الدقهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، القبض على شاب لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طفلة قاصر وتجريدها من ملابسها، حيث اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الواقعة تحت مزاعم تقديم الدعم والعطف لها.

بلاغ للجهات الأمنية

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من أسرة طفلة، يتهمون فيه شابًا يدعى "سيف. ا" (18 عامًا)، مقيم بقرية الشوامي، بالاعتداء جنسيًا على ابنتهم القاصر.

كواليس الجريمة واعترافات المتهم

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم. وبمواجهته، أدلى باعترافات صادمة، مؤكدًا أنه استغل الحالة النفسية للطفلة وفقدانها لوالدها المتوفى، مدعيًا العطف عليها والتقرب منها، قبل أن يقوم بتجريدها من ملابسها والتعدي عليها.

الإجراءات القانونية المتبعة

تحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، وتم التحفظ على المتهم لعرضه على النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان