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بفستان لامع.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في افتتاح البحر البحر الأحمر

06:54 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    الإعلامية بوسي شلبي
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    الإعلامية بوسي شلبي والفنانة يسرا اللوزي
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كتبت- شيماء مرسي:

ظهرت الفنانة بوسي شلبي خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة أنيقة.

وأطلت "بوسي" بفستان طويل باللون الأخضر اللامع بقصة الكت، مزينا بوردة كبيرة عند منطقة العنق.

واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

بوسي شلبي اطلالة بوسي شلبي مهرجان البحر الاحمر
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