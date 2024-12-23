خطفت الأنظار.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان ندى كوسا

منحفها اوي.. ناقد موضة يعلق على إطلالة إليسا في آخر ظهور لها

كتب – سيد متولي

خطفت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، الأنظار، خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، وأثناء تواجدها على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز "موركس دور" في "كازينو لبنان".

إطلالة مميزة

وارتدت ندى كوسا فستانا باللون البنفسجي، من دون أكمام، جعلها في غاية الأناقة، واختارت مكياجا برز جمال عينيها.

وحرصت "كوسا"، على توجيه رسالة دعم للشباب اللبناني، قائلة: " لبنان دائما جميل وناجح، والشباب اللبنانيون ناجحون دوما، وينجحون الآن خارج لبنان، وغدا لبنان أفضل، وسينجحون داخل لبنان عندما يعودون، "نحن حاضرون دائما في كل مكان، ولا يكتمل أي مكان من دون اللبنانيين".

لكن ماذا نعرف عن ندى كوسا؟

بحسب حساباتها الشخصية على مواقع الاجتماعي، فإن ندى كوسا، من بلدة ذوق مكايل بشمال لبنان.

ندى من مواليد شهر أبريل عام 1998، إذ تبلغ من العمر 26 عاما.

تخرجت من كلية العلوم الإنسانية في جامعة اللويزة في لبنان عام 2020.

حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي والمعرفة السيكولوجية.

تعمل أخصائية نفسية.

شاركت في عدد من الإعلانات التجارية.

تحب السفر واستكشاف الأماكن المختلفة.

تشارك متابعيها صورها المختلفة عبر حسابها على "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 100 ألف شخص.

مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

تلقت وزارة السياحة في بلادها اعتذارا رسميا من منظمة حفل ملكة جمال الكون بعد الفيديو المسيء، الذي تضمن سخرية شخصين من المنظمين من صورة ملكة جمال لبنان "ندى كوسا" بوصفها "بشعة".

وقالت عن اللقطات المسيئة: "فوجئت بنشر المنظمين لحفل ملكة جمال الكون فيديو على "إنستجرام" لتحفيز المتابعين على التصويت لانتخاب الملكة، وظهر في الفيديو شخصان من المنظمين وهما يقيّمان صور الملكات، إذ أشادا بصورة ملكة جمال الفيليبين واستهزآ بصورتي ووصفوها بالبشعة، قبل حذف الفيديو المذكور من حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي".

أكدت على أنها شعرت بالإساءة إليها والى بلدها بسبب الفيديو.

عملت منذ بداية الحرب على لبنان على مساندة النازحين، وتقديم الدعم النفسي لتلاميذ المدارس والعائلات.

حوّلت حسابها على إنستجرام إلى صفحة توعية حول الصحة النفسية خلال الحرب، وكرّست الكثير من وقتها لإجراء مداخلات في المدارس ومراكز الإيواء، ولتقديم المساندة النفسية.