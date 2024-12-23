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خطفت الأنظار.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان ندى كوسا

06:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إطلالة ندى كوسا في موركس دور
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا ملكة جمال لبنان
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا تتألق بفستان أسود أنيق
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا على السجادة الحمراء في حفل جوائز موركس دور
  • عرض 20 صورة
    حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي
  • عرض 20 صورة
    ارتدت ندى كوسا فستانا باللون البنفسجي
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال لبنان لعام 2024
  • عرض 20 صورة
    ندى تحب السفر واستكشاف الأماكن المختلفة
  • عرض 20 صورة
    اختارت ندى مكياجا برز جمال عينيها
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا بفستان أنيق في جوائز الموركس
  • عرض 20 صورة
    تعمل ندى تعمل أخصائية نفسية
  • عرض 20 صورة
    ملكة جمال لبنان
  • عرض 20 صورة
    شاركت ندى في عدد من الإعلانات التجارية
  • عرض 20 صورة
    دائما ما تعتاد على جذب انتباه متابعيها بجمالها
  • عرض 20 صورة
    ندى كوسا
  • عرض 20 صورة
    تشارك ندى متابعيها صورها المختلفة عبر حسابها على "إنستجرام
  • عرض 20 صورة
    مثلت ندى لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024
  • عرض 20 صورة
    تبلغ من العمر 26 عاما
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كتب – سيد متولي

خطفت ملكة جمال لبنان لعام 2024، ندى كوسا، الأنظار، خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون، وأثناء تواجدها على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز "موركس دور" في "كازينو لبنان".

إطلالة مميزة

وارتدت ندى كوسا فستانا باللون البنفسجي، من دون أكمام، جعلها في غاية الأناقة، واختارت مكياجا برز جمال عينيها.

وحرصت "كوسا"، على توجيه رسالة دعم للشباب اللبناني، قائلة: " لبنان دائما جميل وناجح، والشباب اللبنانيون ناجحون دوما، وينجحون الآن خارج لبنان، وغدا لبنان أفضل، وسينجحون داخل لبنان عندما يعودون، "نحن حاضرون دائما في كل مكان، ولا يكتمل أي مكان من دون اللبنانيين".

لكن ماذا نعرف عن ندى كوسا؟

بحسب حساباتها الشخصية على مواقع الاجتماعي، فإن ندى كوسا، من بلدة ذوق مكايل بشمال لبنان.

ندى من مواليد شهر أبريل عام 1998، إذ تبلغ من العمر 26 عاما.

تخرجت من كلية العلوم الإنسانية في جامعة اللويزة في لبنان عام 2020.

حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي والمعرفة السيكولوجية.

تعمل أخصائية نفسية.

شاركت في عدد من الإعلانات التجارية.

تحب السفر واستكشاف الأماكن المختلفة.

تشارك متابعيها صورها المختلفة عبر حسابها على "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 100 ألف شخص.

مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

تلقت وزارة السياحة في بلادها اعتذارا رسميا من منظمة حفل ملكة جمال الكون بعد الفيديو المسيء، الذي تضمن سخرية شخصين من المنظمين من صورة ملكة جمال لبنان "ندى كوسا" بوصفها "بشعة".

وقالت عن اللقطات المسيئة: "فوجئت بنشر المنظمين لحفل ملكة جمال الكون فيديو على "إنستجرام" لتحفيز المتابعين على التصويت لانتخاب الملكة، وظهر في الفيديو شخصان من المنظمين وهما يقيّمان صور الملكات، إذ أشادا بصورة ملكة جمال الفيليبين واستهزآ بصورتي ووصفوها بالبشعة، قبل حذف الفيديو المذكور من حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي".

أكدت على أنها شعرت بالإساءة إليها والى بلدها بسبب الفيديو.

عملت منذ بداية الحرب على لبنان على مساندة النازحين، وتقديم الدعم النفسي لتلاميذ المدارس والعائلات.

حوّلت حسابها على إنستجرام إلى صفحة توعية حول الصحة النفسية خلال الحرب، وكرّست الكثير من وقتها لإجراء مداخلات في المدارس ومراكز الإيواء، ولتقديم المساندة النفسية.

ملكة جمال لبنان ندى كوسا حفل جوائز الموركس إطلالات النجمات
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