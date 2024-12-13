سعره تخطى 900 ألف جنيه.. مي عمر بفستان "حورية البحر" للمرة الثالثة في مهرجان البحر الأحمر

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كتبت- أميرة حلمي:

في ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، تألقت الفنانة مي عمر بفستان مميز من تصميم المصمم اللبناني رامي قادي.





الفستان يتميز بقصّة الحورية، مع ذيل طويل من التول الناعم، ما أضاف له لمسة من الرقيّ والنعومة.





وبحسب ما وضحت دار أزياء رامي قادي لـ مصراوي، الفستان مصنوع يدوياً بالكامل، ومستوحى من عصور قديمة بتصميم حورية البحر، يتميز بتزيينات دقيقة على شكل بتلات مزينة بالخرز والترتر والكريستالات اللامعة.

والتصميم يمزج بين الرقي والتفاصيل الفنية المتقنة ليخلق إطلالة ساحرة مستوحاة من جمال الماء وسحر الحوريات.

تفاصيل التصميم:

- القماش والتطريزات:

الفستان مصنوع من خامة التول الناعمة باللون البنفسجي الفاتح، مع تطريزات بارزة مستوحاة من أوراق النباتات. التطريزات الفضية أعطت إحساسًا بالفخامة وأبرزت جمال التفاصيل.

- القصّة:

الجزء العلوي من الفستان مُصمَّم بقصّة ضيقة تُبرز جمال قوام مي عمر، بينما يمتد الذيل بتدرجات من التول، مما يضفي حركة ديناميكية خفيفة على الإطلالة.

- سعر الفستان:

يبلغ سعر الفستان 18,000 دولار، أي ما يعادل 914 ألف جنيه، بحسب ما وضحت دار الأزياء لـ مصراوي.

أكملت مي الإطلالة بحقيبة كلاتش صغيرة فضية، بتصميم بسيط ليتماشى مع التطريز البارز في الفستان. واعتمدت تسريحة شعر بسيطة منسدلة ومكياجًا هادئًا يبرز ملامحها بشكل طبيعي وأنيق.