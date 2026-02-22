إعلان

فرنسا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجًا على هذا الموقف

كتب : مصراوي

02:24 م 22/02/2026 تعديل في 02:30 م

جان نويل بارو

وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد، أن باريس ستستدعي السفير الأمريكي تشارلز كوشنر للاحتجاج على موقف بلاده من مقتل شاب يميني متطرف إثر تعرضه للضرب في مدينة ليون.

وقال بارو في تصريحات إذاعية "سنستدعي السفير الأمريكي في فرنسا، بالنظر إلى أن سفارة الولايات المتحدة في فرنسا أدلت بتعليق على هذه المأساة التي تعني المجتمع المحلي".

وتابع "نحن نرفض أي استغلال لهذه المأساة... لغايات سياسية".

وأدانت الإدارة الأمريكية الجمعة "الإرهاب" في فرنسا وحذرت من العنف اليساري، بعد تعرّض الناشط اليميني كانتان دورانك للضرب حتى الموت.

وقالت نائبة وزير الخارجية للدبلوماسية العامة سارة روجرز إن مقتل دورانك يظهر "لماذا نتعامل مع العنف السياسي، الإرهاب، بشدّة".

وتوفي ديرانك (23 عاماً) متأثرا بإصابات في الرأس بعد تعرضه لهجوم من ستة أشخاص على الأقل على هامش احتجاج ضد مؤتمر شاركت فيه النائبة الأوروبية ريما حسن من حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي في مدينة ليون الأسبوع الماضي.

سفير أمريكا في فرنسا ناشط يميني متطرف حزب فرنسا الأبية وزارة الخارجية الفرنسية

