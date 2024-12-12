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اندريا طايع بإطلالة من الريش في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

07:59 م الخميس 12 ديسمبر 2024

اندريا طايع

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كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة اندريا طايع في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جريئة.

ارتدت اندريا فستانا طويلا باللون البينك كب وبفتحة ساق جريئة.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.

واختارت وضع مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلا على الجانبين.

وتختتم اليوم الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

اندريا طايع
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