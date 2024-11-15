أجمل إطلالة.. 10 صور لـ درة تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة

10 صور لـ ميرهان حسين بالريش في اليوم الثالث من القاهرة السينمائي

بشرى وزوجها يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

ارتدت الفنانة درة خلال حضورها اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة ساحرة.

وأطلت بفستان طويل كت باللونين الأبيض والأسود ومزود بإكستنشن باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 يوم الأربعاء الماضي، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.