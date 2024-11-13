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فساتين مكشوفة وشفافة.. 160 إطلالة للنجمات في افتتاح القاهرة السينمائي

11:10 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 160 صورة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة رنا رئيس على الريدكاربت
  • عرض 160 صورة
    إطلالة بسيطة لرنا رئيس
  • عرض 160 صورة
    الفنانة رنا رئيس بالأبيض
  • عرض 160 صورة
    رنا رئيس تتألق على السجادة الحمراء في الجونة
  • عرض 160 صورة
    صفية العمري بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    فستان صفية العمري
  • عرض 160 صورة
    صفية العمري بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    صفية العمري
  • عرض 160 صورة
    صفية
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    صفية العمري بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    سوسن بدر
  • عرض 160 صورة
    إطلالة جذابة لإنجي المقدم في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    تحية ليلى عولي في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    ليلى علوي توجه التحية للحاضرين في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ليلى عولي بإطلالة ساحرة
  • عرض 160 صورة
    إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    حضور إنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ظهور لافت لإنجي المقدم في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    إنجي المقدم في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    نجلاء بدر تدعم فلسطين في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إطلالة جذابة لنجلاء بدر
  • عرض 160 صورة
    إطلالة مثيرة لنجلاء بدر في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إطلالة نجلاء بدر في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    فستان ميرهان
  • عرض 160 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 160 صورة
    ميرهان
  • عرض 160 صورة
    اطلالة ميرهان
  • عرض 160 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 160 صورة
    ميرهان حسين - حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 (
  • عرض 160 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا_1
  • عرض 160 صورة
    شريف منير وأشرف عبد الباقي وابنته زينة_10
  • عرض 160 صورة
    ماجد المصري_
  • عرض 160 صورة
    بفستان جريء إنجي المقدم تخطف الأنظار
  • عرض 160 صورة
    إنجي المقدم
  • عرض 160 صورة
    إنجي المقد على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    إنجي المفدم تحطف الأضواء
  • عرض 160 صورة
    الفنانة إني المقدم تتألق بفستان لامع
  • عرض 160 صورة
    إطلالة رومانسية لإنجي المقدم
  • عرض 160 صورة
    إنجي المقدم تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    انجي علي بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 160 صورة
    انجي علي بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 160 صورة
    انجي علي بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 160 صورة
    انجي علي بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 160 صورة
    انجي علي بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 45
  • عرض 160 صورة
    نسرين امين
  • عرض 160 صورة
    فستان نسرين امين
  • عرض 160 صورة
    نسرين امين
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي بفستان سيلفر
  • عرض 160 صورة
    إطلالة مميزة لجيهان الشماشرجي
  • عرض 160 صورة
    أحدث ظهور لجيهان الشماشرجي
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي تلتقط الصور التذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تخطف الأنظار
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة تصل مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة وخطيبها رجل الأعمال الإيطالي في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ظهور لافت لهنادي مهنا في مهرجان الجونة
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    مشاركة هنادي في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 160 صورة
    فستان نسرين طافش
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 160 صورة
    جوري بكر تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    جوري بكر
  • عرض 160 صورة
    جوري بكر ترسل قبلة للجمهور
  • عرض 160 صورة
    جوري بكر بإطلالة مميزة في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الهام صفي الدين
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين
  • عرض 160 صورة
    إلهام شاهين وإلهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الهام صفي الدين
  • عرض 160 صورة
    الفنانة الهام صفي الدين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 160 صورة
    الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن_7
  • عرض 160 صورة
    أمير شاهين مع زوجته على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة_10
  • عرض 160 صورة
    أمير شاهين وزوجته على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_11
  • عرض 160 صورة
    أيمن بهجت قمر وزوجته_13
  • عرض 160 صورة
    حازم إيهاب من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_14
  • عرض 160 صورة
    حازم إيهاب وزوجته
  • عرض 160 صورة
    حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي_17
  • عرض 160 صورة
    أمير شاهين وزوجته من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_12
  • عرض 160 صورة
    حسين فهمي من حفل افتتاح مهرجان القاهرة_18
  • عرض 160 صورة
    حسين فهمي_19
  • عرض 160 صورة
    شريف رمزي وريهام أيمن_22
  • عرض 160 صورة
    طارق الإبياري وزوجته_24
  • عرض 160 صورة
    نيقولا معوض مع زوجته_25
  • عرض 160 صورة
    طارق الإبياري وزوجته على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي_23
  • عرض 160 صورة
    داليا شوقي تجذب الأنظار في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    الفنانة داليا شوقي
  • عرض 160 صورة
    إطلالة جذابة للفنانة داليا شوقي
  • عرض 160 صورة
    قبلة ليلى علوي للمشاركين في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    دينا الراقصة في حفل مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    دينا الراقصة تصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    اروى جودة
  • عرض 160 صورة
    الهام شاهين
  • عرض 160 صورة
    الهام شاهين
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 160 صورة
    فستان هبة مجدي
  • عرض 160 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 160 صورة
    منى ممدوح في القاهرة
  • عرض 160 صورة
    هبة مجدي على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    منى ممدوح
  • عرض 160 صورة
    منى ممدوح متالقة
  • عرض 160 صورة
    منى ممدوح
  • عرض 160 صورة
    هبة مجدي ونيللي
  • عرض 160 صورة
    منى ممدوح
  • عرض 160 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    فستان منى ممدوح
  • عرض 160 صورة
    الهام شاهين وابنة شقيقتها الهام صفي الدين بحفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
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  • عرض 160 صورة
    فستان هيدي كرم
  • عرض 160 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 45
  • عرض 160 صورة
    انجي علي
  • عرض 160 صورة
    انجي علي وبنتها
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 160 صورة
    اطلالة جيهان الشماشرجي
  • عرض 160 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 160 صورة
    وصول جيهان الشماشرجي مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    نسرين تتألق
  • عرض 160 صورة
    فستان نسرين
  • عرض 160 صورة
    نسرين بالاسود
  • عرض 160 صورة
    نسرين كالفراشة
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 160 صورة
    فستان بدون بطانة لأروى جودة
  • عرض 160 صورة
    حفل افتتاح القاهرة السينمائي لأروى جودة
  • عرض 160 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائ
  • عرض 160 صورة
    نبيلة عبيد في حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    إطلالة أروى جودة بالأبيض
  • عرض 160 صورة
    ناهد السباعي تلتقط صورا تذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ناهد السباعي وظهور لافت في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    حضور ناهد السباعي مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    ناهد السباعي على السجادة الحمراء
  • عرض 160 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 160 صورة
    اطلالة هيدي كرم
  • عرض 160 صورة
    ناهد السباعي تلتقط صورا تذكارية في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة
  • عرض 160 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي_1
  • عرض 160 صورة
    هنادي مهنا في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    نسرين طافش بظهور مميز في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 160 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي ال45
  • عرض 160 صورة
    هيدي كرم في مهرجان القاهرة السينمائي_1
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كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

تنوعت إطلالات نجمات الفن في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وقصة الكم الواحد.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات جريئة، وفساتين بصيحة "الأوف شولدر" و"بفتحتي ساق جريئة".

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة و160 صورة لأبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي :

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إطلالة جذابة.. هالة سرحان تتألق بـ"الميرميد" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حليق الرأس.. إطلالة مختلفة لماجد المصري مع زوجته في افتتاح القاهرة السينمائي

بإطلالة محتشمة.. الراقصة دينا تتألق بـ"الأوف شولدر" في القاهرة السينمائي

قلادة ماسية بالملايين وفستان بـ 130 ألف جنيه.. بوسي شلبي تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة فاخرة

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مهرجان القاهرة اطلالات الفنانات القاهرة السينمائي اروى جودة هنادي مهنا نسرين طافش منى ممدوح
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