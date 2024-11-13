فساتين مكشوفة وشفافة.. 160 إطلالة للنجمات في افتتاح القاهرة السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

تنوعت إطلالات نجمات الفن في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، وقصة الكم الواحد.

وأيضا ظهر البعض منهن بإطلالات جريئة، وفساتين بصيحة "الأوف شولدر" و"بفتحتي ساق جريئة".

لذا، جمعنا لكم لينكات مجمعة و160 صورة لأبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي :

بعلم فلسطين.. حسين فهمي وزوجته يخطفان الأضواء بمهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة جذابة.. هالة سرحان تتألق بـ"الميرميد" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حليق الرأس.. إطلالة مختلفة لماجد المصري مع زوجته في افتتاح القاهرة السينمائي

بإطلالة محتشمة.. الراقصة دينا تتألق بـ"الأوف شولدر" في القاهرة السينمائي

قلادة ماسية بالملايين وفستان بـ 130 ألف جنيه.. بوسي شلبي تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة فاخرة

عمرو الليثي يدعم فلسطين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

جريئة وغريبة.. رانيا يوسف تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة

الأبيض يليق بها.. سوسن بدر بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة

بإطلالة غريبة.. بسنت شوقي ومحمد فراج يثيران الجدل في القاهرة السينمائي

شريف منير يخطف الأضواء بإطلالة غريبة في مهرجان القاهرة

غريبة وجريئة.. أبرز 20 صورة لنجمات الفن في افتتاح القاهرة

بدلة وشعر منسدل على الظهر.. ميرهان حسين بالأحمر في القاهرة السينمائي

بكم واحد وفتحة ساق جريئة.. بشرى بإطلالة ساحرة مع زوجها في مهرجان القاهرة

بزي فرعوني.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في افتتاح القاهرة السينمائي

بفتحة ساق جريئة.. هكذا ظهرت حسناء سيف الدين في افتتاح مهرجان القاهرة

فستان مكشوف وجرئ.. 6 صور لإطلالة منى ممدوح في مهرجان القاهرة

بدون بطانة وشفاف.. أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

فستان مكشوف البطن.. إنجي علي بإطلالة جرئية في القاهرة السينمائي

نيللي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة

بفستان جريء.. داليا شوقي تتألق بالأسود في افتتاح مهرجان القاهرة