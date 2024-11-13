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بدون بطانة وشفاف.. أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

08:38 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 14 صورة
    فستان أروى المكشوف
  • عرض 14 صورة
    فستان بدون بطانة لأروى جودة
  • عرض 14 صورة
    حفل افتتاح القاهرة السينمائي لأروى جودة
  • عرض 14 صورة
    أروى جودة في افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 14 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 14 صورة
    اروى جودة
  • عرض 14 صورة
    أروى رفقة خطيبها
  • عرض 14 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائ
  • عرض 14 صورة
    نبيلة عبيد في حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 14 صورة
    إطلالة أروى جودة بالأبيض
  • عرض 14 صورة
    إطلالة أروى جودة في القاهرة السينمائي
  • عرض 14 صورة
    اروى جودة -
  • عرض 14 صورة
    أروى جودة في القاهرة السينمائي - Copy
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كتبت- آلاء نبيل:

ظهرت الفنانة أروى جودة رفقة خطيبها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جريئة ومكشوفة.


وارتدت أروى فستانا طويلا بقصة الكب، وكشاكش من الوسط، وشفاف من جانب الساقين "بدون بطانة"، بقماش الجوبير اللامع باللون الأبيض.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة.


ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية رقيقة تمثلت في قلادة واسوارة وخاتم.


يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.


وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.


ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

أروى جودة الفنانة أروى جودة إطلالة أروى جودة إطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي
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