بدون بطانة وشفاف.. أروى جودة بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- آلاء نبيل:

ظهرت الفنانة أروى جودة رفقة خطيبها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جريئة ومكشوفة.



وارتدت أروى فستانا طويلا بقصة الكب، وكشاكش من الوسط، وشفاف من جانب الساقين "بدون بطانة"، بقماش الجوبير اللامع باللون الأبيض.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامحها الجذابة.



ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية رقيقة تمثلت في قلادة واسوارة وخاتم.



يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.



وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.



ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.