بزي فرعوني.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في افتتاح القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جذابة.

وارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق بزي فرعوني ونسقت معه حذاء باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.