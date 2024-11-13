بفتحة ساق جريئة.. هكذا ظهرت حسناء سيف الدين في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة حسناء سيف الدين خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة جريئة.

وارتدت حسناء فستانا طويلا باللون الموف بفتحتي ساق جريئة، وجاء الفستان من خامة القماش اللامع المزين بالتطريزات.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.