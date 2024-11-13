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بإطلالة غريبة.. بسنت شوقي ومحمد فراج يثيران الجدل في القاهرة السينمائي

07:42 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة غريبة.. بسنت شوقي ومحمد فراج يثيران الجدل في القاهرة السينمائي
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كتبت- نرمين ضيف الله

ظهر الفنان محمد فراج رفقة زوجته بسنت شوقي، خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة غريبة.

وارتدى "فراج" بدلة باللون الأسود مع بنطلون وحذاء بنفس اللون، بصيحة الأوفر سايز.

ارتدت زوجته بسنت شوقي فستانًا طويلًا باللون الأورنج السوارية مزينًا بـ"قشور السمك"، ومفتوح على شكل حرف "v" من عند الصدر، واعتمدت مكياجًا نيود، وتسريحة شعر غريبة على شكل "ديل حصان"، ما أثار اهتمام الحضور بهما.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، كما يتضمن البرنامج 16 عرضًا على السجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، إذ يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، فيما يُكرم النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

بسنت شوقي محمد فراج مهرجان القاهرة
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