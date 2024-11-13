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فستان مكشوف البطن.. إنجي علي بإطلالة جرئية في القاهرة السينمائي

08:47 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    إنجي علي
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تألقت الإعلامية إنجي علي خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جريئة.

وارتدت فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومكشوف عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

إنجي علي اطلالة إنجي علي
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