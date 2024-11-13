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بفستان جريء.. داليا شوقي تتألق بالأسود في افتتاح مهرجان القاهرة

09:52 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    داليا شوقي تجذب الأنظار في القاهرة السينمائي
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    الفنانة داليا شوقي
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    إطلالة جذابة للفنانة داليا شوقي
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كتبت- نرمين ضيف الله:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة داليا شوقي خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ساحرة.

وتألقت "داليا شوقي" بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، ومجوهرات مكونة من حلق وأسورة وخاتم.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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