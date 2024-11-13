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جريئة وغريبة.. رانيا يوسف تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة

07:36 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 5 صورة
    جريئة وغريبة.. رانيا يوسف تثير الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 5 صورة
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  • عرض 5 صورة
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة رانيا يوسف خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ،45 بإطلالة جريئة وغريبة.

وارتدت فستانا طويلا يمتاز بالجرأة باللون الموف بقصة الكب مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجًا قويًا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وبدت رانيا بإطلالة جريئة، واختارت فستانًا مزدحمًا بالتفاصيل كالكشاكش والطياب، مع إكستنشن، ما جعل إطلالاتها تبدو غريبة.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45، اليوم الأربعاء، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صُناعه.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، بالإضافة إلى حلقتين تلفزيونيتين، كما يتضمن البرنامج 16 عرضًا على السجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة، إذ يُمنح المخرج المصري يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، فيما يُكرم النجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

رانيا يوسف اطلالة رانيا يوسف مهرجان القاهرة افتتاح مهرجان القاهرة
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