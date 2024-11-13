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غريبة وجريئة.. أبرز 20 صورة لنجمات الفن في افتتاح القاهرة

07:55 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    سوسن بدر
  • عرض 20 صورة
    غريبة وجريئة.. أبرز 20 صورة لنجمات الفن في افتتاح القاهرة
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي وزوجها في القاهرة
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي وزوجها
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 20 صورة
    ماجد المصري بصحبة زوجته
  • عرض 20 صورة
    اطلالة رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    اطلالة مثيرة لرانيا يوسف
  • عرض 20 صورة
    فستان رانيا في القاهرة
  • عرض 20 صورة
    رانيا يوسف في القاهرة
  • عرض 20 صورة
    دينا الراقصة على السجادة الحمراء
  • عرض 20 صورة
    دينا الراقصة في حفل مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    محمد رياض ورانيا محمود ياسين بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة
  • عرض 20 صورة
    ميمي جمال
  • عرض 20 صورة
    ميمي جمال
  • عرض 20 صورة
    اطلالة ميمي جمال
  • عرض 20 صورة
    محمد رياض ورانيا محمود ياسين
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة وغريبة وجذابة وأحيانًا خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45.

وتنوعت فساتين النجمات ما بين القصير والطويل والبسيط والجريء والغريب.

وظهرت رانيا يوسف بلوك غريب وجريء حيث ارتدت فستانًا طويلًا بقصة الكب باللون الموف.

بينما كانت رانيا محمود ياسين ترتدي فستانًا طويلًا باللون الأسود بقصة الأوف شولدر.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي رانيا يوسف بسنت شوقي ايناس الدغيدي اطلالات مهرجان القاهرة
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