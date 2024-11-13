غريبة وجريئة.. أبرز 20 صورة لنجمات الفن في افتتاح القاهرة
07:55 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة وغريبة وجذابة وأحيانًا خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ45.
وتنوعت فساتين النجمات ما بين القصير والطويل والبسيط والجريء والغريب.
وظهرت رانيا يوسف بلوك غريب وجريء حيث ارتدت فستانًا طويلًا بقصة الكب باللون الموف.
بينما كانت رانيا محمود ياسين ترتدي فستانًا طويلًا باللون الأسود بقصة الأوف شولدر.
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