إعلان

نيللي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة

09:06 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اطلالة نيللي
  • عرض 3 صورة
    نيللي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة نيللي خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

وارتدت "نيللي" فستانا طويلا باللون الرصاصي، مزينًا بالتطريزات، ومنفوشًا من أسفل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

نيللي اطلالة نيللي مهرجان القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بإطلالة ساحرة.. هنادي مهنا رفقة زوجها ووالدها في افتتاح القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة