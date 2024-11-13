نيللي تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة نيللي خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة أنيقة.

وارتدت "نيللي" فستانا طويلا باللون الرصاصي، مزينًا بالتطريزات، ومنفوشًا من أسفل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.