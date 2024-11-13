إعلان

فستان مكشوف وجرئ.. 6 صور لإطلالة منى ممدوح في مهرجان القاهرة

08:43 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة مني ممدوح
  • عرض 6 صورة
    مني ممدوح تثير الجدل في القاهرة
  • عرض 6 صورة
    مني ممدوح بإطلاله مثير في القاهرة
  • عرض 6 صورة
    مني ممدوح بإطلاله جريئة في المهرجان
  • عرض 6 صورة
    مني ممدوح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء العمدة:

تصوير- محمود عبد الناصر:

تألقت الفنانة منى ممدوح في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 45، بإطلالة مثيرة.

ارتدت الفنانة "منى" فستانا قطيفة باللون الأسود "كب" بقفزات باللون الأسود بفتحه الساق المثير، واعتمدت مكياجا هادئًا وتركت شعرها منسدلا فوق ظهرها، ونسقت مع الإطلالة عقدًا باللون الذهبي.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري. وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

اقرأ أيضًا:

بدون بطانة وشفاف.. 20 صورة لأكثر فستان أثار الجدل في مهرجان القاهرة.. من صاحبته؟

كارثية وغير متوقعة.. أغرب 60 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

سيئة ولا تصلح للمهرجان.. 10 صور لأسوأ إطلالة في القاهرة السينمائي

40 صورة لفنانات ظهرن بفساتين قصيرة وملفتة في مهرجان القاهرة

55 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان القاهرة في الدورات السابقة

جذابة وجريئة.. 60 إطلالات للكابلز في مهرجان القاهرة السينمائي

"شفافة ومكشوفة".. 70 صورة لـ أجرأ فساتين النجمات في مهرجان القاهرة

مني ممدوح بإطلاله مثير في القاهرة مني ممدوح القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فستان مفتوح.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة